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Армия

Житель Харьковской области сообщил, что ВСУ насильно изымали детей у семей

РИА: в Харьковской области ВСУ изымали детей у семей, ждавших приход армии РФ
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В приграничных районах Харьковской области украинские власти принудительно забирали детей у местных жителей. Об этом рассказал РИА Новости очевидец.

По словам собеседника агентства, украинские военные искали несовершеннолетних в тех семьях, которые отказались уезжать в тыловые регионы Украины и остались ждать прихода российских войск. Детей принудительно вывозили из зоны боевых действий, причем весь процесс снимали на камеру. Как пояснил очевидец, эти кадры планировали использовать для пропаганды: показать, что украинские военные якобы заботятся о детях, а родители — плохие, потому что остались под обстрелами.

До этого боец бригады «Русь» с позывным «Асыл» сообщил, что в Часовом Яре украинские военные отправили двух подростков на позиции добровольческой бригады, чтобы выманить российских солдат.

По его словам, противник использует любые методы для обнаружения российских военных, в том числе детей. В микрорайоне Северный он заметил двух мальчиков примерно 11 и 13 лет, которые ходили по улицам и с акцентом выкрикивали «русские!». Таким образом, пояснил боец, враг пытался спровоцировать российских солдат на проявление жалости, чтобы затем навести артиллерию и беспилотники.

Ранее беженка из ДНР рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять из миномета детей.

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