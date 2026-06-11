В приграничных районах Харьковской области украинские власти принудительно забирали детей у местных жителей. Об этом рассказал РИА Новости очевидец.

По словам собеседника агентства, украинские военные искали несовершеннолетних в тех семьях, которые отказались уезжать в тыловые регионы Украины и остались ждать прихода российских войск. Детей принудительно вывозили из зоны боевых действий, причем весь процесс снимали на камеру. Как пояснил очевидец, эти кадры планировали использовать для пропаганды: показать, что украинские военные якобы заботятся о детях, а родители — плохие, потому что остались под обстрелами.

До этого боец бригады «Русь» с позывным «Асыл» сообщил, что в Часовом Яре украинские военные отправили двух подростков на позиции добровольческой бригады, чтобы выманить российских солдат.

По его словам, противник использует любые методы для обнаружения российских военных, в том числе детей. В микрорайоне Северный он заметил двух мальчиков примерно 11 и 13 лет, которые ходили по улицам и с акцентом выкрикивали «русские!». Таким образом, пояснил боец, враг пытался спровоцировать российских солдат на проявление жалости, чтобы затем навести артиллерию и беспилотники.

Ранее беженка из ДНР рассказала, как ВСУ угрожали обстрелять из миномета детей.