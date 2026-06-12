Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Стало известно о способах уничтожения тел погибших военных в ВСУ

Иванников заявил, что ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих военных
Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под наблюдением специальных заградительных отрядов поставили уничтожение тел своих военнослужащих на конвейер. Об этом в интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он допустил, что есть инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных служб ВСУ, которые занимаются уничтожением погибших украинских бойцов.

Эксперт также назвал самые распространенные способы избавления от останков в Вооруженных силах Украины. По его словам, тела украинских военных закапывают под землю.

«То есть открывают могильники, делают это преимущественно в местах захоронения, которые использовались ранее, используют кладбища, роют могилы и по два-три боевика хоронят. Ставят либо крест с другой могилы на эти места, либо же пытаются засыпать землей и сделать обычную могилу», — рассказал Иванников.

Он отметил, что если останки принадлежат высокопоставленным лицам или имеют пропагандистскую ценность, их стараются эвакуировать. Всех остальных, кто не нужен Киеву, ликвидируют без следа — например, сжигают прямо на передовой.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих ВСУ, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее украинские военные рассказали о главной цели ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!