Иванников заявил, что ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под наблюдением специальных заградительных отрядов поставили уничтожение тел своих военнослужащих на конвейер. Об этом в интервью aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Он допустил, что есть инструкция, регламентирующая поведение заградотрядов и санитарных служб ВСУ, которые занимаются уничтожением погибших украинских бойцов.

Эксперт также назвал самые распространенные способы избавления от останков в Вооруженных силах Украины. По его словам, тела украинских военных закапывают под землю.

«То есть открывают могильники, делают это преимущественно в местах захоронения, которые использовались ранее, используют кладбища, роют могилы и по два-три боевика хоронят. Ставят либо крест с другой могилы на эти места, либо же пытаются засыпать землей и сделать обычную могилу», — рассказал Иванников.

Он отметил, что если останки принадлежат высокопоставленным лицам или имеют пропагандистскую ценность, их стараются эвакуировать. Всех остальных, кто не нужен Киеву, ликвидируют без следа — например, сжигают прямо на передовой.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский занижает потери среди военнослужащих ВСУ, чтобы не платить пособия семьям солдат. По словам эксперта, украинским властям удобно объявлять бойцов пропавшими без вести или говорить семьям, что они дезертировали или находятся в плену, чтобы не давать положенные выплаты за павшего солдата.

Ранее украинские военные рассказали о главной цели ВСУ.