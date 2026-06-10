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Общество

Представитель ЗАЭС рассказал о работе станции на фоне перебоев с электричеством

Представитель Яшина: ЗАЭС на фоне перебоев с электричеством работает штатно
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) на фоне перебоев с электроэнергией в области работает штатно. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Запорожская АЭС работает в штатном режиме», — сказала она.

Яшина добавила, что все параметры безопасности контролирует персонал.

10 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области. По его словам, всего без света остались более 300 тыс. абонентов.

Глава региона сообщил, что в результате атак беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Как указал Балицкий, всего было зафиксировано 18 целенаправленных атак БПЛА по различным населенным пунктам области. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Приморский, Михайловский и Пологовский муниципальные округа, а также Энергодар, Мелитополь и Бердянск.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ударов БПЛА по Самарской области.

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