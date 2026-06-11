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Армия

Медведев поддержал предложение о доппособиях для получивших ранения участников СВО

Медведев обратится в МО и Минфин по вопросу допвыплат для ряда участников СВО
«Единая Россия»

Бойцам, принимавшим участие в специальной военной операции и находящимся на лечении, можно назначить дополнительное пособие. Соответствующую инициативу «Единой России» поддержал председатель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это нужно обсудить, я готов это и с Минобороны обсудить, и с Минфином», — сказал он на заседании экспертного совета по подготовке новой программы партии.

Медведев отметил, что участник СВО имеет право на получение такой социальной выплаты в период лечения.

Предложение о дополнительной выплате для находящихся на лечении участников СВО на заседании выступила Герой России Людмила Болилая. Она обратила внимание, что бойцы, получившие серьезные ранения, проходят длительное лечение, однако повышенные, «боевые» выплаты они получают лишь в первый месяц нахождения в госпитале, а затем зарплата существенно снижается.

До этого в Госдуме предложили установить единые выплаты участникам спецоперации.

Ранее Мишустин потребовал от главы Соцфонда реального отчета о помощи бойцам СВО.

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