Стало известно об использовании ВСУ детей для разведки в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Часовом Яре заставили двух детей выйти на позиции бригады «Русь» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск для попытки выманить российских солдат. Об этом рассказал очевидец, боец бригады с позывным «Асыл», передает РИА Новости.

«Враги используют все средства <...>, чтобы найти нас. Отправляют даже детей, на Северном (микрорайон Северный в Часовом Яре — «Газета.Ru»). Выглянул из убежища через маленькую щель, увидел двух детей в возрасте примерно 13 и 11 лет», — рассказал он.

«Асыл» добавил, что дети ходили по улицам и кричали с акцентом «русские!», чтобы посмотреть, у кого «надавят на чувство жалости», чтобы навести артиллерию и беспилотники.

Боец также рассказал, что детей сопровождал один дрон с камерой и несколько беспилотников со сбросами. Все бойцы в микрорайоне были оперативно оповещены о разведчиках, поэтому никто не стал взаимодействовать с детьми. «Асыл» выразил надежду, что им удалось вернуться домой.

27 апреля военный эксперт Андрей Марочко выразил уверенность, что в ближайшие несколько недель ВСУ будут пытаться любыми способами удержать Часов Яр в ДНР под своим контролем. Как он сказал, Киеву этот город нужен исключительно для того, чтобы полностью не потерять свою репутацию в рамках переговорного процесса.

Ранее военный эксперт заявил о продвижении ВС РФ в Часовом Яре.