Военные предупредили Трампа о высоком риске потерь при захвате острова Харк

CNN: военные предупредили Трампа о потерях в случае захвата острова Харк в Иране

Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа о рисках операции по взятию под контроль иранского острова Харк. Они заявили, что захват острова приведет к серьезным потерям среди американских военнослужащих, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что военные проинформировали главу государства, что для установления контроля над островом может потребоваться масштабная наземная операция с привлечением значительных сил и может «привести к тяжелым потерям среди американцев».

В связи с этим власти США рассматривают подобную операцию в качестве крайней меры, способную изменить баланс сил на войне, хоть и ценой больших потерь.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что не видит доказательств провокаций со стороны Ирана, которые могли бы стать причиной конфликта с США.

Ранее Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном.