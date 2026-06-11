Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Военные предупредили Трампа о высоком риске потерь при захвате острова Харк

CNN: военные предупредили Трампа о потерях в случае захвата острова Харк в Иране
2026 Planet Labs PBC/Reuters

Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа о рисках операции по взятию под контроль иранского острова Харк. Они заявили, что захват острова приведет к серьезным потерям среди американских военнослужащих, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что военные проинформировали главу государства, что для установления контроля над островом может потребоваться масштабная наземная операция с привлечением значительных сил и может «привести к тяжелым потерям среди американцев».

В связи с этим власти США рассматривают подобную операцию в качестве крайней меры, способную изменить баланс сил на войне, хоть и ценой больших потерь.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявлял, что США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что не видит доказательств провокаций со стороны Ирана, которые могли бы стать причиной конфликта с США.

Ранее Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!