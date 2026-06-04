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Политика

«Где деньги, господин Зеленский?»: Польша может потребовать аудит помощи НАТО

MP: Польша хочет услышать от Зеленского, куда ушли деньги НАТО
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Польша может выступить с предложением о проведении аудита помощи, предоставляемой Североатлантическим альянсом (НАТО), на саммите альянса в Анкаре. Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

По данным источника, Украина не входит в НАТО, но ее представители регулярно появляются на саммитах, чтобы выпрашивать новые суммы. По мнению издания, именно в Анкаре удобнее всего потребовать отчета о потраченных миллиардах, так как там соберутся те, кто способен надавить на Зеленского.

«Польша могла бы задать вопрос: «Где все эти миллиарды? Где деньги, господин Зеленский? На что вы их потратили? Когда будет проведен аудит?» — говорится в материале.

Бывший заместитель министра экономики и труда Польши Петр Кульпа оценивал, что украинские чиновники присвоили более 50% иностранной помощи, или €280 млрд. По его словам, реальный уровень коррупции может достигать 90%.

За последние четыре года основными донорами украинского бюджета стали страны Евросоюза (ЕС), США и Международный валютный фонд (МВФ). С февраля 2022 года государства ЕС перечислили Украине $88,9 млрд, а Соединенные Штаты потратили на прямую поддержку украинского бюджета $30,2 млрд. Тройку лидеров замкнул МВФ с финансированием в $13,4 млрд.

Ранее в Раде заявили, что денег в бюджете Украины осталось всего на «две недели».

 
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