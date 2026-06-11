Солдаты ВСУ сдались в плен после заброса агитационных листовок на их позиции

Военнослужащие Вооруженных сил Украины сдались в плен на Добропольском направлении после распространения агитационных материалов российскими подразделениями. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, листовки распространялись операторами подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр». Такая работа привела к нескольким случаям добровольной сдачи украинских военнослужащих в плен.

Оператор подразделения беспилотных систем Данил Осипов рассказал, что в листовках содержалась информация о возможности безопасной сдачи в плен. По его словам, часть военнослужащих ВСУ использовали указанные в материалах контакты и следовали инструкциям для выхода к российским позициям.

Осипов также заявил, что некоторые украинские военнослужащие жаловались на проблемы с обеспечением и отсутствием ротации. Кроме того, по его словам, среди сдавшихся в плен были мобилизованные граждане, которые не видели иных вариантов для продолжения службы.

До этого Минобороны России выложило в сеть кадры взятия под контроль населенного пункта Охримовка в Харьковской области. В ведомстве отметили, что удалось это в результате решительных действий подразделения 126-го мотострелкового полка группировки «Север». В Минобороны также рассказали, что этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района.

Ранее стало известно, что более 400 военных ВСУ пропали без вести в районе одного из сел Харьковской области.