Опубликованы кадры боев за Роскошное в ДНР

Минобороны России показало бои за населенный пункт Роскошное в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликованы на странице оборонного ведомства в «Максе».

В видеоролике можно увидеть не только удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и установку флага России, который развернули военнослужащие «Южной» группировки на одном из зданий после взятия под контроль данного населенного пункта.

В публикации отмечается, что освобождение стало возможным благодаря слаженной работе подразделений разведки, артиллерии и работе расчетов войск беспилотных систем.

До этого Минобороны РФ показало кадры взятия под контроль села Охримовка в Харьковской области. В сообщении уточнили, что этот населенный пункт считался основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района.

Российские бойцы продолжают продвигаться, оттесняя противника с занимаемых им территорий, отметили в ведомстве.

Ранее минобороны раскрыло число уничтоженных беспилотников ВСУ над Россией за ночь.