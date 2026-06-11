США атаковали еще один нефтяной танкер у побережья Омана

Американские военные атаковали и вывели из строя нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил (CENTCOM).

Атакованный танкер, по информации военного командования США, стал третьим коммерческим судном, выведенным из строя американскими силами на этой неделе.

В CENTCOM уточнили, что танкер M/T Jalveer пытался транспортировать нефть из Ирана через Оманский залив.

После того, как экипаж танкера неоднократно отказывался выполнять указания американских сил, в воздух были подняты самолеты ВВС США, которые выпустили в сторону машинного отделения судна две ракеты Hellfire в машинное отделение судна.

Накануне в этом же районе американцы ударили по танкеру с нефтепродуктами Settebello, который якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Уточняется, что после атаки на танкер был спасен 21 индийский моряк. Ещё три члена экипажа судна продолжают числиться пропавшими без вести.

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