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Война США и Израиля против Ирана
Армия

США атаковали еще один нефтяной танкер у побережья Омана

CENTCOM: США вывели из строя танкер M/T Jalveer в Оманском заливе
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Американские военные атаковали и вывели из строя нефтяной танкер под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе за нарушение блокады против Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил (CENTCOM).

Атакованный танкер, по информации военного командования США, стал третьим коммерческим судном, выведенным из строя американскими силами на этой неделе.

В CENTCOM уточнили, что танкер M/T Jalveer пытался транспортировать нефть из Ирана через Оманский залив.

После того, как экипаж танкера неоднократно отказывался выполнять указания американских сил, в воздух были подняты самолеты ВВС США, которые выпустили в сторону машинного отделения судна две ракеты Hellfire в машинное отделение судна.

Накануне в этом же районе американцы ударили по танкеру с нефтепродуктами Settebello, который якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Уточняется, что после атаки на танкер был спасен 21 индийский моряк. Ещё три члена экипажа судна продолжают числиться пропавшими без вести.

Ранее Тегеран пообещал болезненный ответ на агрессию США в регионе.

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