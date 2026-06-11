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Армия

Российские силы ударили по складам боеприпасов и горючего ВСУ

МО: ВС РФ нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам ТЭК ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки ударили по складам боеприпасов и горючего украинской армии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

В Минобороны уточнили, что в атаке на ВСУ участвовала оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

В российском оборонном ведомстве ранее назвали число сбитых за прошедшую ночь украинских БПЛА. Так, в период с 20:00 10 июня до 7:00 11 июня дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) выявили и уничтожили на регионах РФ 330 беспилотников ВСУ.

По данным Минобороны , беспилотники самолетного типа сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской, Владимирской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

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