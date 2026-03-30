На освобожденной части ДНР обнаружили склады химоружия

ФСБ: на освобожденной от ВСУ территории ДНР нашли склады химического оружия
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Силовики обнаружили на освобожденных от территориях Донецкой народной республики схроны с химическим оружием. Об этом заявила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова в беседе с ТАСС.

«Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует, действительно, химическое оружие, чтобы отравить наше население», — сказала она.

Клепанова также отметила, что склады находили в большом количестве. Их начали обнаруживать еще в 2023 году, уточняет агентство.

До этого постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил, что РФ передаст информацию о намерениях Вооруженных сил Украины устроить диверсии с применением химических веществ. Такие террористические атаки направлены как на отдельных лиц, так и на группы людей, а также планировались диверсии против гражданских и стратегических объектов, отметил он.

По словам Тарабина, Россия регулярно передает информацию о нарушениях со стороны Украины в ОЗХО.

Ранее стало известно, что Запад препятствует в восстановлении членства России в исполнительном комитете ОЗХО.

 
