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Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Кувейте работает ПВО

Генштаб ВС: ПВО Кувейта уничтожает воздушные цели в небе над страной
Stringer/dpa/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают воздушную атаку. Об этом в социальной сети X заявил генеральный штаб армии страны.

«Системы ПВО сейчас противодействуют вражеским воздушным целям», — говорится в публикации.

По информации телеканала Al Jazeera, управление гражданской авиации Кувейта объявило о временном закрытии воздушного пространства «в качестве меры предосторожности» в связи с агрессией со стороны Ирана. Из-за ограничений все авиарейсы перенаправляют на запасные аэродромы.

До этого Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на атаку со стороны США. По данным СМИ, в результате удара по базе Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака был уничтожен военный радар Вооруженных сил США.

Также Исламская Республика обстреляла американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе. По данным гостелевидения, Тегеран применил для атаки на силы пятого флота ВМС США в Бахрейне беспилотники, а также повредил коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.

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