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Армия

В Иране заявили об уничтожении американских истребителей на базе США в Иордании

КСИР: Иран ударил 12 ракетами по истребителям F-35 и F-16 на базе США в Иордании
Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

Иран нанес удары 12 баллистическими ракетами по базе Военно-воздушных сил США Муваффак Салти в районе города Азрак в Иордании. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его цитирует агентство Tasnim.

В заявлении отмечается, что целями атаки стали «места дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также ключевые объекты армии США на авиабазе и командный центр Аль-Азрак».

В КСИР подчеркнули, что было уничтожено «большое количество истребителей».

До этого Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на атаку со стороны США. По данным СМИ, в результате удара по базе Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака был уничтожен военный радар Вооруженных сил США.

Также Исламская Республика обстреляла американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе. По данным гостелевидения, Тегеран применил для атаки на силы пятого флота ВМС США в Бахрейне беспилотники, а также повредил коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Иранские военные предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано, а приближение судов к проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

Ранее Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери».

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