Кувейт закрыл воздушное пространство на фоне работы ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают воздушную атаку. Об этом сообщил генштаб сухопутных войск эмирата в соцсети Х.

В заявлении военных говорится, что расчеты ПВО сбивают воздушные цели противника. Жителей страны призвали соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.

По данным телеканала Al Jazeera, Управление гражданской авиации Кувейта объявило о временном закрытии воздушного пространства «в качестве меры предосторожности» из-за агрессии со стороны Ирана. В связи с ограничениями все авиарейсы перенаправляются на запасные аэродромы.

До этого Иран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке в рамках ответа на атаку со стороны США. По данным СМИ, в результате удара по базе Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака был уничтожен военный радар Вооруженных сил США.

Также Исламская Республика обстреляла американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе. По данным гостелевидения, Тегеран применил для атаки на силы пятого флота ВМС США в Бахрейне беспилотники, а также повредил коммуникационные антенны, радары комплексов ПВО Patriot.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.