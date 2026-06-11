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В CENTCOM рассказали о движении коммерческих судов через Ормузский пролив

CENTCOM: коммерческие суда продолжают следовать через Ормузский пролив
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Коммерческие суда продолжают осуществлять проход через Ормузский пролив. Об этом в соцсети X утверждает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Коммерческие суда продолжают проходить в Ормузском проливе и из него сегодня вечером», — говорится в публикации.

Таким образом CENTCOM опроверг заявление Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» о том, что Иран закрывает Ормузский пролив для прохода любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, а те, что попытаются пройти через Ормуз, будут атакованы.

11 июня Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану.

До этого власти Ирана пригрозили Вашингтону серьезными последствиями в случае акта агрессии — в частности, ударами по целям, представляющим интересы США в ближневосточном регионе.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.

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