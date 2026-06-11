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В небе над Севастополем уничтожили более 20 беспилотников

Развожаев: силы ПВО продолжают отражать атаку на Севастополь, уже сбито 20 БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал он.

Развожаев предупредил, что воздушная тревога не отменена, и призвал жителей не покидать безопасные места.

По предварительным данным, никто не пострадал в результате отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил губернатор.

До этого он сообщал об уничтожении 10 БПЛА в районе Северной стороны, парка Победы и мыса Фиолент.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде допустили «симметричный ответ» на удар ВСУ по музею в Севастополе.

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