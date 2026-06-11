Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Украина изменила подход к перехвату российских беспилотников

NGD: ВСУ на 95% автоматизировали перехват российских БПЛА «Герань»
Кирилл Зыков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 95% автоматизировали перехват российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Об этом сообщает NextGenDefense со ссылкой на заявление министра обороны республики Михаила Федорова.

В публикации отмечается, что новая украинская система противодействия беспилотникам оптимизирует операции противовоздушной обороны.

По данным издания, теперь украинские операторы отвечают за обнаружение цели и подтверждение в реальном времени, а система обрабатывает оставшиеся этапы, включая наведение перехватчика на выбранную угрозу.

До этого командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным «Кот» заявил, что использование российских FPV-перехватчиков «Елка» вынудило Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменить тактику применения беспилотников и увеличить высоту их полета до более чем одного километра.

Ранее Путин отметил эффективность дронов-перехватчиков «Елка» и «Лис».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!