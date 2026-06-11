В иранской провинции Фарс произошли взрывы

Взрывы произошли в районе иранской провинции Фарс, возможна работа системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Mehr.

По данным агентства, взрывы произошли за пределами города. Также утверждается, что звуки взрывов были слышны вдалеке от иранского острова Киш.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США в ночь на 10 июня ударили по 20 объектам в Иране.

США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.