СМИ узнали о количестве ударов США по Ирану

Fox News: США ударили по 20 объектам в Иране

США в ночь на 10 июня ударили по 20 объектам в Иране. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Собеседник канала не привел подробностей. Однако, по его словам, американские военные готовы ответить, если Иран решится на ответные действия.

США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.