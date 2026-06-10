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В Крыму и Севастополе отражают налет украинских беспилотников

Развожаев: средства ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбиты 10 БПЛА
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уже сбиты 10 БПЛА в районе Северной стороны, парка Победы и мыса Фиолент», — написал он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

Он отметил, что российские военные уничтожают украинские БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

При этом советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над республикой также работают системы ПВО.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали атаку Украины на музей в Севастополе актом варварства.

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