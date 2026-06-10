В Крыму и Севастополе отражают налет украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Уже сбиты 10 БПЛА в районе Северной стороны, парка Победы и мыса Фиолент», — написал он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах.

Он отметил, что российские военные уничтожают украинские БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.

При этом советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над республикой также работают системы ПВО.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России назвали атаку Украины на музей в Севастополе актом варварства.