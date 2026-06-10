Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

ЦБ и инкассаторам разрешили самостоятельно сбивать беспилотники

Путин разрешил ЦБ, Спецсвязи и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки БПЛА
Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предоставил Центральному банку России, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, организации смогут подавлять сигналы управления, повреждать или полностью уничтожать дроны, не дожидаясь действий профильных служб. При этом приоритетной названа защита объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории регионов России.

Закон вступает в силу в день его официального опубликования.

Накануне депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижней палате парламента рассмотрят поправки в законодательство, связанные с защитой от налетов вражеских БПЛА. Он отметил, что действующие нормативы были разработаны в других условиях, не учитывая современных угроз.

Ранее в Госдуме назвали действенный способ остановить удары ВСУ по России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!