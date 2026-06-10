ЦБ и инкассаторам разрешили самостоятельно сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предоставил Центральному банку России, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно пресекать атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, организации смогут подавлять сигналы управления, повреждать или полностью уничтожать дроны, не дожидаясь действий профильных служб. При этом приоритетной названа защита объектов ЦБ, в том числе расположенных на территории регионов России.

Закон вступает в силу в день его официального опубликования.

Накануне депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в нижней палате парламента рассмотрят поправки в законодательство, связанные с защитой от налетов вражеских БПЛА. Он отметил, что действующие нормативы были разработаны в других условиях, не учитывая современных угроз.

Ранее в Госдуме назвали действенный способ остановить удары ВСУ по России.