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Общество

В Госдуме хотят ускорить строительство защиты от беспилотников

Депутат Пискарев: нужно устранить избыточное регулирование в вопросах защиты от БПЛА
Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуме рассмотрят поправки в законодательство, связанные с защитой от налетов вражеских БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Они позволят кардинально ускорить возведение инфраструктуры для защиты от воздушных нападений. Предлагается устранить избыточное регулирование и снять административные барьеры, связанные с многоэтапными согласительными процедурами», — сказал он.

Пискарев отметил, что действующие нормативы были разработаны в других условиях, не учитывая современных угроз.

«Промедление из-за долгих согласований недопустимо, так как оно ставит под удар безопасность людей и сохранность критически важных объектов. Поэтому в исключительных случаях только во время проведения СВО необходимые решения будут приниматься федеральными и региональными органами», — объяснил депутат.

 
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