В Госдуме назвали действенный способ остановить удары ВСУ по России

Пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, число прилетов будет только расти. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, у России есть все возможности для ликвидации, однако сейчас удары не создают Украине особых проблем. Следует прицельно уничтожать все пути доставки на Украину комплектующих для БПЛА, которые поступают из Европы.

«В идеале поразить следует и всю производственную инфраструктуру, заранее объявив, что сражаемся мы не с европейскими странами, а с военными заводами, на которых изготавливают оружие», — заявил Журавлев.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что увеличение количества мобильных огневых групп для защиты путей сообщения и важных объектов, а также переход к «иранскому варианту» ведения боевых действий, предполагающему акцент на применении гиперзвуковых ракет, могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО.

Ранее в Госдуме призвали к радикальным мерам после удара ВСУ по автобусу в ДНР.