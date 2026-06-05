Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме назвали действенный способ остановить удары ВСУ по России

Депутат Журавлев призвал уничтожить пути доставки на Украину комплектующих к БЛПА
Evgeniy Maloletka/AP

Пока Россия всерьез не возьмется за уничтожение украинской индустрии беспилотников, число прилетов будет только расти. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, у России есть все возможности для ликвидации, однако сейчас удары не создают Украине особых проблем. Следует прицельно уничтожать все пути доставки на Украину комплектующих для БПЛА, которые поступают из Европы.

«В идеале поразить следует и всю производственную инфраструктуру, заранее объявив, что сражаемся мы не с европейскими странами, а с военными заводами, на которых изготавливают оружие», — заявил Журавлев.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявлял, что увеличение количества мобильных огневых групп для защиты путей сообщения и важных объектов, а также переход к «иранскому варианту» ведения боевых действий, предполагающему акцент на применении гиперзвуковых ракет, могли бы стать новой тактикой России в зоне проведения СВО.

Ранее в Госдуме призвали к радикальным мерам после удара ВСУ по автобусу в ДНР.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!