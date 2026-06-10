Над Тульской областью сбили шесть украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что системы ПВО уничтожили восемь дронов над территорией региона. По его словам, беспилотники сбили над Боровским, Сухиничским и Тарусским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

В ночь на 10 июня беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили страны Балтии о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА.