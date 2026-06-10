Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Над Тульской областью сбили шесть украинских беспилотников

Губернатор Миляев: силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Тульской областью
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что системы ПВО уничтожили восемь дронов над территорией региона. По его словам, беспилотники сбили над Боровским, Сухиничским и Тарусским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

В ночь на 10 июня беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили страны Балтии о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!