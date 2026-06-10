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Армия

В Калужской области сбили восемь беспилотников

Губернатор Шапша: силы ПВО уничтожили восемь дронов над Калужской областью
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, дроны уничтожили над Боровским, Сухиничским и Тарусским муниципальными округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожили пять БПЛА. Глава города отметил, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Несколькими часами ранее украинский дрон атаковал машину скорой помощи, когда медики везли пациента в больницу. Инцидент произошел днем на участке автодороги Троицкое — Сватово. В результате налета водитель скорой получил ранения, несовместимые с жизнью. Фельдшера и пациента с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее в Госдуме предупредили страны Балтии о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА.

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