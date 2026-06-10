Еще два дрона пытались атаковать Москву

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотных летательных аппарата, которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что системы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве.

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