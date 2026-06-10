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Армия

В Ливане сообщили о десятках погибших после удара Израиля

Минздрав Ливана заявил о гибели 30 человек в результате удара Израиля
Reuters

Жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 30 человек, еще 92 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

В ведомстве добавили, что количество жертв израильских атак с 2 марта по 10 июня составляет 3696 погибших и 11413 раненых.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение не согласно с условиями перемирия между Израилем и Ливаном.

В начале июня стало известно, что президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия израильских военных в Ливане. По данным Axios, президент США потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

Ранее Трамп заявил о разногласиях с Нетаньяху.

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