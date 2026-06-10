Развожаев заявил, что полотно панорамы в Севастополе не уцелело

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили музей и панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам городского главы, само каменное здание пострадало минимально, а от всего внутреннего убранства, включая, полотно, которое находилось в финальной стадии реставрации, «ничего не осталось».

«Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», — сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, спасенные и отреставрированные еще в 1942 году, во второй раз чудом уцелели. По его словам, этот уникальный экспонат в ближайшее время представят на выставке для жителей города.

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Позднее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что от России может последовать симметричный ответ по Киеву.

Ранее в МИД России назвали атаку Украины на музей в Севастополе актом варварства.