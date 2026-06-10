Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Развожаев заявил, что полотно панорамы в Севастополе не уцелело

Развожаев: ВСУ полностью уничтожили музей и панораму «Оборона Севастополя»
razvozhaev/MAX

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили музей и панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам городского главы, само каменное здание пострадало минимально, а от всего внутреннего убранства, включая, полотно, которое находилось в финальной стадии реставрации, «ничего не осталось».

«Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», — сказал Развожаев.

Губернатор уточнил, что фрагменты панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» кисти Франца Рубо, спасенные и отреставрированные еще в 1942 году, во второй раз чудом уцелели. По его словам, этот уникальный экспонат в ближайшее время представят на выставке для жителей города.

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Позднее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что от России может последовать симметричный ответ по Киеву.

Ранее в МИД России назвали атаку Украины на музей в Севастополе актом варварства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!