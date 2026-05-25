У министра обороны России появился новый заместитель

Бывший замглавы МВД России генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

Отмечается, что на этом посту Шулика сменил Олега Савельева, который был заместителем Белоусова с мая 2024 года. Кто занял место замглавы МВД России, неизвестно.

Виталий Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. С 2009 года он работал в органах внутренних дел. До этого его карьера была связана с военным делом. В 1992 году Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, а в 2000 году — Военно-морскую академию имени Кузнецова. В 1990-2000-х служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота России. В 2021 году ему присвоили звание генерал-полковника полиции.

В конце октября 2025 года бывший первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков был назначен замминистра обороны РФ. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что новый зам Белоусова — гражданский человек, но разбирается в оборонном комплексе и знает арабский язык, что должно насторожить противников России и обрадовать партнеров на Востоке.

