Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

У министра обороны России появился новый заместитель

«Ъ»: Виталий Шулика занял пост заместителя министра обороны России
МВД России

Бывший замглавы МВД России генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России Андрея Белоусова. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

Отмечается, что на этом посту Шулика сменил Олега Савельева, который был заместителем Белоусова с мая 2024 года. Кто занял место замглавы МВД России, неизвестно.

Виталий Шулика родился 6 марта 1970 года в Краснодаре. С 2009 года он работал в органах внутренних дел. До этого его карьера была связана с военным делом. В 1992 году Шулика окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, а в 2000 году — Военно-морскую академию имени Кузнецова. В 1990-2000-х служил в подразделениях специальной связи Военно-морского флота России. В 2021 году ему присвоили звание генерал-полковника полиции.

В конце октября 2025 года бывший первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков был назначен замминистра обороны РФ. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что новый зам Белоусова — гражданский человек, но разбирается в оборонном комплексе и знает арабский язык, что должно насторожить противников России и обрадовать партнеров на Востоке.

Ранее участник программы «Время героев» был назначен на ответственный пост в Ростовской области.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!