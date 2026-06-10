На подлете к Москве уничтожили пять беспилотников

Собянин: уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву

На подлете к Москве уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Утром 10 июня российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлялась ракетная опасность.

Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что во время атаки на регион пострадали три человека. Также были повреждены несколько промышленных предприятий. Глава региона заверил, что пострадавшим местным жителям оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Мелитополе.