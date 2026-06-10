Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Киев обвинили в повторении удара немецких фашистов 1942 года

Смородкин: Киев скопировал нацистский удар 1942 года по панораме Севастополя
razvozhaev/MAX

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» скопировала удар, который нанесли немецко-фашистские захватчики в 1942 году. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Спустя 84 года — теперь уже современная беспилотная авиация тех же самых фашистов — ударила, и мы имеем такой же результат, как в 1942 году», — отметил Смородкин.

Он добавил, что 11 июня в кинотеатре «Украина» в Севастополе откроется выставка в честь 170-летнего юбилея Франца Рубо, который является автором первой панорамы. Посетителям продемонстрируют фрагменты его полотна, пострадавшего в 1942 году. Директор музея отметил, что это будет наглядной демонстрацией того, «что руками фашистов происходит».

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. Он напомнил, что в ходе обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации, и сегодня властям города снова приходится стоять на защите наследия. Что известно об атаке ВСУ и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли цель ударов ВСУ по Крыму.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!