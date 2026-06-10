Киев обвинили в повторении удара немецких фашистов 1942 года

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» скопировала удар, который нанесли немецко-фашистские захватчики в 1942 году. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Спустя 84 года — теперь уже современная беспилотная авиация тех же самых фашистов — ударила, и мы имеем такой же результат, как в 1942 году», — отметил Смородкин.

Он добавил, что 11 июня в кинотеатре «Украина» в Севастополе откроется выставка в честь 170-летнего юбилея Франца Рубо, который является автором первой панорамы. Посетителям продемонстрируют фрагменты его полотна, пострадавшего в 1942 году. Директор музея отметил, что это будет наглядной демонстрацией того, «что руками фашистов происходит».

В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ повредил музей-панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». В результате атаки загорелась крыша здания. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, это не просто музей, а символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. Он напомнил, что в ходе обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации, и сегодня властям города снова приходится стоять на защите наследия. Что известно об атаке ВСУ и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

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