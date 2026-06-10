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В российском городе поймали банду, наживавшуюся на погибших участниках СВО

В Башкирии задержали группу за мошенничество с SIM-картами погибших бойцов СВО

В Стерлитамаке поймали преступную группировку из девяти человек, которая перевыпускала SIM-карты, в том числе погибших и пропавших без вести бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Башкортостану в Telegram-канале.

По версии следствия, в криминальную схему были вовлечены сотрудники офисов продаж операторов мобильной связи. За вознаграждение от 10 до 20 тысяч рублей они перевыпускали SIM-карты. С этих номеров преступники звонили родственникам военнослужащих и с помощью угроз, а также психологического давления вымогали деньги.

Установлено, что злоумышленники успели перевыпустить более 30 SIM-карт. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру». Часть задержанных арестована, другие находятся под подпиской о невыезде.

До этого в Карелии возбудили дело о мошенничестве после хищения денег у участника специальной военной операции. Фигурантами стали пять жителей Петрозаводска. Следователи установили, что с июля по сентябрь 2025 года они обманом похитили со счета 46-летнего мужчины 2,1 млн рублей, которые ему выплатили после заключения контракта о прохождении военной службы. Соучастники завладели банковской картой потерпевшего и после поступления денег сняли средства.

Ранее «черная вдова» обманом женила на себе участника СВО ради «гробовых».

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