В Карелии задержали пять человек, похитивших деньги у военного

В Карелии возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после хищения денег у участника специальной военной операции. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, фигурантами дела стали пять жителей Петрозаводска. Следователи установили, что с июля по сентябрь 2025 года они действовали на территории Петрозаводска и Санкт-Петербурга и обманом похитили со счета 46-летнего мужчины 2,1 млн рублей, которые ему выплатили после заключения контракта о прохождении военной службы.

Как сообщили в ведомстве, соучастники завладели банковской картой потерпевшего и после поступления денег сняли средства.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Карелии. Подозреваемых задержали при поддержке бойцов Росгвардии.

Сейчас следствие решает вопрос о мере пресечения для обвиняемых. Кроме того, правоохранители проверяют их возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

