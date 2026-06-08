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«Черная вдова» обманом женила на себе участника СВО ради «гробовых»

В Оренбургской области мать участника СВО обвинила его вдову в браке по расчету
Станислав Красильников/РИА Новости

В Оренбургской области мать не вернувшегося с фронта участника специальной военной операции (СВО) обвинила его вдову в браке по расчету. Своей историей женщина поделилась с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

Она рассказала, что в 2025 году ее 23-летний сын вместе с друзьями угнал и поджег машину. По словам женщины, следователь запугал молодого человека и принудил подписать контракт на прохождение службы в зоне СВО. Это произошло 18 февраля, а уже 4 марта она узнала, что сын женился на некой Юлии. Собеседница канала утверждает, что с момента знакомства пары прошло всего 20 дней. При этом девушка уже была на большом сроке беременности.

На следующий день после свадьбы парень уехал на боевое задание. Во время службы он говорил матери, что подает на развод. Юлия же обещала развестись, но все время придумывала отговорки, чтобы не расторгать брак. 10 мая 2025 года военнослужащий пропал без вести, в декабре того же года прошли его похороны.

Теперь вдова участника СВО претендует на получение выплат, а его мать пытается оспорить их брак.

«Нет справедливости. Как не могут признать, что этот брак недействителен?» — посетовала женщина.

Мать участника СВО отметила, что параллельно Юлия якобы встречалась еще с несколькими мужчинами, которые находятся в зоне спецоперации. Женщина вместе с адвокатом подала жалобу о признании вдовы недостойной получения прав и социальных гарантий, которые предназначены семьям участников СВО.

Ранее в ЛДПР предложили сажать «черных вдов» СВО на 10 лет.

 
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