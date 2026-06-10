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Армия

Постпред США при НАТО пригрозил Ирану на случай отказа от сделки

Уитакер: США задействуют все возможности ВС, если Иран будет затягивать сделку
US Navy

США задействуют все возможности Вооруженных сил (ВС), если Иран будет затягивать сделку. Об этом телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда США используют все возможности Вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку», — сказал он.

США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Американские власти заявили, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов назывались иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. В Иране сообщили о взрывах в провинции Хормозган и пообещали ответить на действия США.

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин считает, что конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше.

Ранее в МИД России призвали Иран, Израиль и США к дипломатическому урегулированию.

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