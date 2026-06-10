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Армия

Военные ВСУ лишились питьевой воды около одного населенного пункта

Марочко: ВСУ в Харьковской области из-за ударов БПЛА роют колодцы ради воды
Anatolii Stepanov/Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в районе Глушковки Харьковской области, столкнулись с острым дефицитом продовольствия и питьевой воды из-за действий российских дроноводов.

По его словам, Вооруженные силы России фактически блокировали снабжение украинской группировки юго-восточнее этого Глушковки.

В поисках воды украинским военнослужащим приходится рыть колодцы в низинах. Однако те, кто находится на возвышенностях, ради воды преодолевают около двух км под огнем и ударами российских беспилотников, рассказал Марочко.

До этого сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов.

Также в Харьковской области, под Купянском, беспилотник Вооруженных сил России уничтожил украинскую гаубицу «Богдана-Б», которая стоит около $1,5 млн.

Ранее группировка «Север» уничтожила семь роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области.

 
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