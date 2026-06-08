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Армия

ВСУ потеряли на харьковском направлении семь роботизированных платформ

ВС РФ за неделю уничтожили семь роботизированных платформ ВСУ
Сергей Мирный/РИА Новости

За последнюю неделю подразделениями беспилотных систем группировки «Север» в Харьковской области было уничтожено семь наземных роботизированных платформ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Кот» в беседе РИА Новости.

«Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили семь наземных роботизированных платформ за неделю в Харьковской области», — рассказал он.

Как отметил командир, такие платформы противник использует для доставки боеприпасов и продовольствия на проблемные позиции. Российские военные поражают их при пересечении открытых пространств.

Уничтожение таких систем положительно сказывается на нарушении логистики украинских подразделений на харьковском направлении, что приводит к снижению интенсивности боев и боеспособности ВСУ.

До этого российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах противника.

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, также поражены пункты временной дислокации украинских военнослужащих и наемников в 139 районах.

В Минобороны РФ назвали число сбитых БПЛА за сутки.

 
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