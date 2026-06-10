Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыли из-за атаки ВСУ

Сальдо: после атаки перекрыто движение из Геническа на Арабатскую стрелку

Движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто в связи с украинской атакой. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По предварительной информации, рано утром в среду украинские войска попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку, написал губернатор.

В данный момент на месте работают профильные службы. Движение перекрыто, обстоятельства уточняются.

Кроме того, в результате ночной атаки беспилотников были полностью обесточены 8 округов. Энергетики и аварийные службы работают на местах, добавил Сальдо.

9 июня мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки дронов ВСУ. Движение по переправе перекрыли. Губернатор заявлял, что ВСУ концентрируют удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей.

Ранее дрон повредил здание панорамы «Оборона Севастополя».