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Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом

Сальдо: ВСУ бьют по мосту в Чонгаре, чтобы создать проблемы для людей
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мост в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью, чтобы создать трудности для людей. Об этом заявил херсонский губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей», — сказал он.

По словам Сальдо, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили свыше 20 украинских беспилотников на подлете к объекту.

9 июня стало известно, что мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью вновь пострадал после атаки дронов ВСУ. Движение по переправе вынужденно перекрыли. На месте находятся специалисты профильных служб.

7 июня движение автомобилей через пункт пропуска «Джанкой», расположенный на административной границе между Крымом и Херсонской областью, перекрывали в связи с украинским ударом по мосту в районе поселка Чонгар.

Ранее ВКС России объявили охоту на командные пункты запуска беспилотников ВСУ.

 
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