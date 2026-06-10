Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении воздушной атаки

Армия Кувейта и Бахрейна ведет огонь по вражеским воздушным целям

Генштаб Вооруженных сил Кувейта объявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) после заявления Ирана об атаке БПЛА на военную базу Али Аль-Салем. Об этом сообщает Reuters.

«Кувейтские системы ПВО <...> противостоят враждебным воздушным целям в соответствии с утвержденными оперативными процедурами», — уточнили кувейтские военные.

Сирены воздушной тревоги также работали в Бахрейне, сообщило МВД королевства в соцсети Х.

Позднее советник короля Бахрейна по вопросам СМИ Набиль аль-Хамер заявил, что силы ПВО страны отражают атаки со стороны Ирана.

Иран ранее нанес удары по силам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Удары беспилотниками были нанесены в ответ на американские атаки по иранским объектам в Джаске, Кешме и Сирике, в результате которых была повреждена телекоммуникационная вышка и уничтожены два водных резервуара.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ударов по Исламской Республике. По словам военных, это является ответом на уничтожение американского вертолета Apache в районе Ормузского пролива.

Ранее в Израиле сообщили о готовности нанести новый удар по Ирану.