В Ростовской области сообщили об устранении последствий атаки

В Ростовской области устранили последствия атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано», — написал он, отметив, что жители вернулись в свои дома.

Кроме того, ликвидировано возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло после падения обломков дронов.

В результате атаки никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранним утром 10 июня российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлена ракетная опасность.

Слюсарь сообщил, что емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области.

Во Владимирской области произошел пожар на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах.

Ранее ВСУ вновь ударили по мосту между Крымом и Херсонской областью.