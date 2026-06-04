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Армия

В ДНР семь городов остались без света в результате атаки ВСУ

Минстрой ДНР: в республике обесточены семь городов из-за атаки ВСУ
Annegret Hilse/Reuters

Семь городов Донецкой народной республики (ДНР) обесточены, а также остались без воды из-за атаки украинских войск. Об этом сообщает региональный минстрой в Telegram-канале.

«В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены объекты и прекращена подача воды на города: Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево, Шахтерск», — уточнили в ведомстве.

В минстрое добавили, что специальные службы работают над восстановлением подачи воды и электричества.

4 июня мэр Максим Пухов рассказал, что Энергодар в Запорожской области полностью остался без света после ночных ударов по объектам инфраструктуры.

По его словам, ситуация с энергоснабжением ухудшилась после очередных атак, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Пухов отметил, что на данный момент назвать точные сроки восстановления подачи электричества невозможно.

Ранее в Херсонской области были обесточены 55 населенных пунктов.

 
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