Весь Энергодар остался без света после ночных ударов

Энергодар в Запорожской области полностью остался без электроснабжения после ночных ударов по объектам инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, ситуация с энергоснабжением ухудшилась после очередных атак, в результате которых были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Пухов отметил, что на данный момент назвать точные сроки восстановления электроснабжения невозможно. По его словам, сохраняется высокий риск повторных ударов, а также существует вероятность скрытых повреждений сетей.

В администрации города уточнили, что в настоящее время без электричества остается весь Энергодар. При этом объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.

Глава города сообщил, что специалисты продолжают работу по стабилизации ситуации и восстановлению подачи электроэнергии жителям.

В конце мая украинские войска атаковали школу бокса в Энергодаре. Пухов отмечал, что под удар попал один из самых значимых спортивных объектов города, где в 2023 году завершились масштабные работы по капитальному ремонту и реконструкции.

Ранее ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре.