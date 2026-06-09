В ДНР при ударе дрона ВСУ пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Донецкой кольцевой автодороге вблизи села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа пострадали пять работников автодорожного предприятия, мужчины 1981, 1984, 1989, 1990 и 1995 годов рождения», — написал глава республики.

2 июня Пушилин сообщил, что шесть жителей ДНР пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще один не выжил. По его словам, на автодороге Донецк-Горловка пострадал мужчина, а городском округе Енакиево ранения средней степени тяжести получил житель Углегорска.

Ранения средней степени тяжести в в Светлодарске городского округа Дебальцево получили двое мужчин, еще один — в Никитовском районе Горловки. Кроме того, еще один мужчина тяжело ранен в Селидово Красноармейского муниципального округа.

Ранее беженец рассказал, как ВСУ атаковали укрытие мирных жителей в ДНР.