Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

В ДНР при ударе дрона ВСУ пострадали пять человек

Пушилин: пять дорожников пострадали при ударе дрона ВСУ вблизи Яковлевки
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Пять человек пострадали в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«На Донецкой кольцевой автодороге вблизи села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа пострадали пять работников автодорожного предприятия, мужчины 1981, 1984, 1989, 1990 и 1995 годов рождения», — написал глава республики.

2 июня Пушилин сообщил, что шесть жителей ДНР пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще один не выжил. По его словам, на автодороге Донецк-Горловка пострадал мужчина, а городском округе Енакиево ранения средней степени тяжести получил житель Углегорска.

Ранения средней степени тяжести в в Светлодарске городского округа Дебальцево получили двое мужчин, еще один — в Никитовском районе Горловки. Кроме того, еще один мужчина тяжело ранен в Селидово Красноармейского муниципального округа.

Ранее беженец рассказал, как ВСУ атаковали укрытие мирных жителей в ДНР.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!