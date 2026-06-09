Женщина погибла при атаке дрона на дом под Белгородом

Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по дому в Малиновке

Мирная жительница погибла в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом в Белгородском округе. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По данным региональных властей, инцидент произошел в поселке Малиновка. Информация о последствиях атаки была уточнена после осмотра места происшествия и проведения судебно-медицинской экспертизы.

В оперштабе рассказали, что женщина получила смертельные травмы в результате удара беспилотника по жилому дому.

Этим же утром мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. По данным властей, инцидент произошел в районе села Доброе Шебекинского округа. Беспилотник атаковал транспортное средство, в котором находился мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

Накануне мощный взрыв раздался на восточной окраине Белгорода, неподалеку от села Беловское. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, который был виден из разных районов города.

Ранее в Туапсе загорелись частные дома из-за обломков дрона.