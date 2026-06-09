Пентагон пересмотрел перечень конфессий для армии из-за мормонов

Министерство обороны США пересмотрело новый перечень религиозных категорий для военнослужащих после недовольства представителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которых ранее не включили в число христианских конфессий. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

В новой версии документа религиозные группы перечислены без дополнительных обозначений, включая метку «христианство». Таким образом, ведомство отказалось от разделения конфессий по этому признаку.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал обновленный, существенно сокращенный список религиозной принадлежности военнослужащих, используемый для организации духовной и религиозной поддержки в армии. В документе католики, евангелисты, методисты и ряд других конфессий были помечены как «христиане». При этом Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была указана отдельно, без такой маркировки.

Решение вызвало критику со стороны нескольких американских политиков и общественных деятелей, принадлежащих к мормонской церкви. Они заявили, что подобная классификация фактически исключает их веру из числа христианских течений.

До этого протоиерей Андрей Соммер, священник синодального Знаменского собора в Нью-Йорке заявил, что в последние годы все больше жителей США проявляют интерес к русскому православию. Священник подчеркнул, что значительную часть новых прихожан составляет молодежь. Службы в соборе проходят ежедневно, и все чаще молодые семьи приносят крестить новорожденных детей, отметил он.

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