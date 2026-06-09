В Туапсе загорелись частные дома из-за обломков дрона

Обломки беспилотника упали в частном секторе поселка Джубга в Туапсе

Обломки беспилотного летательного аппарата упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа в Краснодарском крае. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» региональный оперативный штаб.

Отмечается, что произошло возгорание двух частных домов. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные, оперативные и специальные службы.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 беспилотников у Чонгарского моста в Херсонской области.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные уничтожили беспилотники Вооруженных сил Украины, летевшие в сторону столицы.

По данным Минобороны России, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над российскими регионами.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.