Житель Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

Мужчина пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль в белгородском селе Доброе

Мужчина получил ранения в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным властей, инцидент произошел в районе села Доброе Шебекинского округа. Беспилотник атаковал транспортное средство, в котором находился мужчина.

Пострадавшего с множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате атаки автомобиль получил повреждения.

Накануне мощный взрыв раздался на восточной окраине Белгорода, неподалеку от села Беловское. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, который был виден из разных районов города. В результате взрыва был поврежден торговый центр «Класс» и другие торговые точки в Беловском. Также в офисе «Деловых линий» на улице Коммунальной снесло потолки. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

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