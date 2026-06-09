На подлете к Москве сбит еще один беспилотник

Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 12-й дрон, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12-й беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

На фоне беспилотной атаки московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию. В Жуковском введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Утром во вторник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на подлете к Чонгарскому мосту, который связывает регион с Крымом. Он рассказал, что сооружение было вновь повреждено. Движение по мосту перекрыто.

Ранее в Туапсе загорелись частные дома из-за обломков дрона.